5 января, 17:30

Издательство "Эксмо" в январе наградит новых российских авторов специальной премией

Награды получат лучшие писатели в ключевых жанрах

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Издательство "Эксмо" в январе наградит специальной премией лучших новых русскоязычных писателей за 2022 год, объявил в четверг генеральный директор "Эксмо" Евгений Капьев.

"В январе будет объявлена премия "Лучший новый русский автор "Эксмо" за прошедший год. Мы в ключевых жанрах вручим премии лучшим новым русским авторам. Ну и жанровые премии а-ля "Русский детектив" будем дальше двигать, будем дальше стараться развивать", - сказал он во время прямого эфира в своем Telegram-канале, не приведя подробностей о новой литературной награде. 

© Информационное агентство ТАСС
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