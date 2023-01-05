Издательство "Эксмо" в январе наградит новых российских авторов специальной премией

Награды получат лучшие писатели в ключевых жанрах

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Издательство "Эксмо" в январе наградит специальной премией лучших новых русскоязычных писателей за 2022 год, объявил в четверг генеральный директор "Эксмо" Евгений Капьев.

"В январе будет объявлена премия "Лучший новый русский автор "Эксмо" за прошедший год. Мы в ключевых жанрах вручим премии лучшим новым русским авторам. Ну и жанровые премии а-ля "Русский детектив" будем дальше двигать, будем дальше стараться развивать", - сказал он во время прямого эфира в своем Telegram-канале, не приведя подробностей о новой литературной награде.