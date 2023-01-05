В "Эксмо" заявили, что дефицита книг в России в 2023 году не ожидается

При этом генеральный директор издательства Евгений Капьев отметил, что проблемы, связанные с бумагой и типографским оборудованием, остались

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Дефицит книг России в 2023 году не грозит, несмотря на отказ в прошлом году некоторых западных правообладателей от сотрудничества с российскими издательствами и проблем с бумагой, вызванных санкциями. Об этом заявил в четверг генеральный директор издательства "Эксмо" Евгений Капьев.

"По западным правообладателям, с ними сложности есть: кто-то совсем отказался работать, кто-то продолжает, кто-то в ограниченном количестве работает. <...> Кто-то из издателей, кто в марте отказался [работать], сейчас готов продолжать работу. <...> Мы кроме того, что с западными правообладателями проводим работу, очень много сейчас работаем с Востоком - с Турцией, Китаем, с Южной Кореей, Японией. Поэтому я надеюсь, что дефицита книг не будет в следующем (имеется в виду наступивший 2023 год) году", - сказал он во время прямого эфира в своем Telegram-канале.

Говоря о проблемах, связанных с бумагой и типографским оборудованием, с которыми российская книжная отрасль столкнулась в начале прошлого года в связи с западными санкциями, Капьев отметил, что они никуда не ушли, однако с ними удается справляться. "Отрасль крайне гибкая, крайне устойчивая. Никто руки не опустил. Боремся и стремимся развиваться, несмотря на все сложности", - добавил он.