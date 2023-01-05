В РПЦ назвали ударом по религиозной жизни Украины службу ПЦУ в Киево-Печерской лавре

Шаг украинской власти сложно оценить иначе, кроме как продолжающееся давление на верующих, заявил глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Запланированное рождественское богослужение раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) в Киево-Печерской лавре является сильнейшим ударом по религиозной жизни Украины. Об этом в четверг заявил глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда в эфире телеканала "Россия-24".

Он отметил, что данный шаг украинской власти сложно оценить иначе, кроме как продолжающееся давление на верующих Украинской православной церкви (УПЦ), которая является единственной канонической православной церковью Украины.

"Более того, я могу сказать, что это, конечно, сильнейший удар вообще по религиозной жизни Украины, потому что мы видим факты, когда отобранные силой раскольниками храмы стоят пустые или полупустые. Поэтому, таким образом загоняя ситуацию в эту точку, к которой она сейчас пришла, украинская власть бьет как по украинской церкви, миллионам верующих, которые не имеют теперь возможности реализовать свое право ходить в храмы, но бьют в целом и по религиозной жизни Украины", - сказал он.

Он подчеркнул, что Русская православная церковь молится, "чтобы Господь даровал силы верующим, которые сегодня подвергаются такому давлению, верующим, у которых сегодня отбирают святыни, принадлежащие канонической церкви".

2 января украинские СМИ сообщили, что Успенский собор и Трапезная церковь Киево-Печерской лавры, где проходят службы УПЦ, закрыты и опечатаны. По информации наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла, с 1 января 2023 года священнослужителям УПЦ закрыли доступ в Трапезную церковь и Успенский собор, поскольку руководство культурного заповедника отказалось продлить с церковью договоры пользования. В УПЦ выражали опасения, что власти собираются передать оба храма раскольнической Православной церкви Украины.

Уже 4 января ПЦУ сообщила, что глава церкви Епифаний Думенко собирается провести богослужение по случаю Рождества в Успенском соборе Киево-Печерской лавры. В УПЦ назвали запланированное богослужение большим позором для Украины, подчеркнув, что ПЦУ занимается рейдерством по прямому указанию официальных властей.