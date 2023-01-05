Пушилин заявил, что опыт возрождения Мариуполя используют при восстановлении городов ДНР

Врио главы республики вместе с заместителем председателя правительства Маратом Хуснуллиным посетил в городе несколько строек

ДОНЕЦК, 5 января. /ТАСС/. Практика возрождения Мариуполя даст опыт для быстрого восстановления других городов Донецкой Народной Республики (ДНР), которые сейчас еще находятся под обстрелами украинских военных. Об этом в четверг сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

"Практика возрождения Мариуполя дает нам опыт быстрого восстановления остальных городов, которые сейчас пока еще под обстрелами. Но как только мы освобождаем территорию республики, как только мы сможем подойти полноценно к восстановлению наших населенных пунктов, стройка закипит везде", - сообщил Пушилин в своем Telegram-канале.

По его словам, в четверг он с заместителем председателя правительства Российской Федерации Маратом Хуснуллиным посетил в Мариуполе несколько строек, среди которых восстанавливающийся жилой комплекс на улице Семененко, школа №27, Приазовский государственный технический университет. На совещании подвели итоги прошлого года и обсудили планы на 2023 год.

"Поставлена задача сноса в Мариуполе всех домов, обозначенных комиссией. Также каждый восстанавливаемый объект должен быть как минимум начат и к нему подведено тепло, как максимум - готов к отопительному сезону. В этом году вся социальная инфраструктура должна быть гарантированно готова", - написал врио главы республики.

Мариуполь - самый большой город на побережье Азовского моря, один из ключевых центров металлургии Донбасса и крупный морской порт.