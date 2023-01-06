Праздничные литургии пройдут в рождественскую ночь в храмах Русской православной церкви

В Рождественский сочельник в храмах с утра обычно совершают продолжительную многочасовую службу

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Русская православная церковь в пятницу отмечает Рождественский сочельник, день особо строгого поста, а поздно вечером в этот день в храмах уже начинают совершаться торжественные ночные богослужения по случаю наступления одного из главных христианских праздников - Рождества Христова.

Сочельник - последний день многодневного Рождественского поста. Считается, что название "сочельник" происходит от специального постного блюда из зерен пшеницы или ячменя с медом, орехами и фруктами - сочива, которое принято есть в этот день.

В Рождественский сочельник в храмах с утра обычно совершают продолжительную многочасовую службу - Царские часы, Великую вечерню и литургию Василия Великого. Православная церковь в этот день вспоминает всех родственников Иисуса Христа по плоти - Божию Матерь, праведного Иосифа Обручника, святых праотцев и других.

Как рассказал ТАСС православный публицист, глава отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии РПЦ иеромонах Макарий (Маркиш), часто можно услышать вопрос о том, "что главное в христианстве", однако чтобы лучше уяснить смысл религии, нужно, по его словам, ставить вопрос по-другому.

"Не что главное, а кто? Этот кто - Бог. Он становится человеком, одним из нас. И это самое главное, это мы празднуем в Рождество. И чем дальше живем, тем глубже это понимаем, осознаем этот величайший факт. Это событие ставит некий отпечаток исключительности - не на нас, а на самом своем факте, на том, что произошло", - сказал священнослужитель.

По его словам, только те, кто не знает христианской религии, могут противопоставлять гуманизм, объявляющий высшей ценностью человека, христианству, поскольку это "свойство гуманизма в наибольшей мере присуще именно христианству". "Потому что мы верим в Бога, который стал человеком. Тем самым человеческая природа соединяется с Божеством, открывается дорога человеку приобщиться к божественной природе", - добавил иеромонах Макарий.

Ночные богослужения Рождества

В ночь с 6 на 7 января в храмах служатся уже праздничные литургии в честь Рождества Христова. Говоря о том, почему на Рождество и на Пасху повсеместно распространено совершение ночных богослужений, иеромонах Макарий (Маркиш) отметил, что эта традиция берет свое начало от монастырских богослужений, от совершаемых в обителях действительно всенощных бдениях, которые продолжаются не два-три часа вечером, как обычно бывает сейчас в приходах, а служатся фактически всю ночь.

"Ночное время - это время усиленной, особенной молитвы. Во многих монастырях всенощное бдение - это действительно служба на всю ночь. Она происходит не каждую неделю, а по особенным дням, по большим праздникам. И это особый молитвенный опыт, особое молитвенное переживание для души. <...> Поэтому наиболее существенные, важные события богослужебного круга духовенство и миряне отмечают такой особо усиленной, торжественной, внимательной молитвой", - пояснил собеседник агентства.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, как ожидается, традиционно возглавит встречу Рождества в кафедральном соборном храме Христа Спасителя. Прямая трансляция ночной патриаршей службы с 23:00 мск будет вестись на Первом канале, на телеканалах "Россия-1" и "Спас", на сайте Русской православной церкви.

Президент России Владимир Путин по традиции посетит рождественскую службу 7 января. Об этом ранее сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. При этом Кремль пока не раскрывает, где именно Путин встретит светлый праздник. В частности, отвечая на уточняющий вопрос ТАСС, посетит ли президент службу в одном из регионов РФ или придет в церковь в Ново-Огарево, представитель Кремля сказал: "Ни то, ни другое. Сообщим".

В прошлом году президент посетил богослужение в храме Спаса Нерукотворного Образа в домовой церкви своей подмосковной резиденции Ново-Огарево.

До этого Путин в Рождество отправлялся в храмы за пределами Москвы. Например, в 2021 году он был на богослужении в церкви Николы на Липне под Великим Новгородом, а в 2020 и 2019 годах - в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга, где его крестили в младенчестве. До этого президент в Рождество также посещал храмы и монастыри в Воронежской, Тверской, Костромской областях, Краснодарском крае, Карелии, Якутии. В столице глава государства отмечал Рождество в 2001 году - в храме Христа Спасителя, а в 2000 году, будучи еще исполняющим обязанности президента РФ, он побывал на праздничной службе в храме Троицы Животворящей на Воробьевых горах.