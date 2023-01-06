В Московском регионе началось резкое похолодание

На главной метеостанции столицы, расположенной на ВДНХ, в полночь было 16,6 градуса мороза

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Обещанное синоптиками резкое похолодание началось в Москве и Подмосковье в ночь на пятницу, 6 января. По данным метеостанций столичного региона, столбики термометров после полуночи опустились в отдельных районах до минус 20 градусов, и, согласно прогнозам, такой показатель еще не предел.

В частности, минус 20 градусов отмечается сейчас в районе Шереметьево, в Жуковском мороз окреп до минус 17 градусов, а во Внуково и Домодедово - минус 16 и 15 градусов соответственно. На главной метеостанции Москвы, расположенной на ВДНХ, в полночь было минус 16,6 градуса.

Ранее синоптики ожидали, что ночью по области местами может пройти небольшой снег, а температура воздуха - опуститься до минус 25 градусов. В мегаполисе метеорологи прогнозировали отсутствие осадков и до минус 22 градусов. В связи с резким похолоданием в период до 10 января в Московском регионе, а также еще в девяти областях Центральной России, действует "штормовое предупреждение" об аномально холодной погоде со среднесуточной температурой воздуха на 9-17 градусов ниже климатической нормы.

Также в столице и Подмосковье объявлен оранжевый уровень погодной опасности - предпоследний в колористической шкале метеорологических предупреждений, символизирующий опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Теплоноситель на максимум

Столичные коммунальщики заранее начали поднимать температуру теплоносителя в батареях. По словам заместителя столичного мэра Петра Бирюкова, к вечеру четверга она должна была достигнуть максимального значения в 130 градусов, тогда как до этого составляла 107-110 градусов. Цитирующий слова заммэра Telegram-канал комплекса городского хозяйства мэрии также ранее отмечал, что технологические режимы системы центрального теплоснабжения выбирают согласно температуре наружного воздуха, а задания на изменение выдаются заблаговременно, на основании краткосрочного прогноза погоды.

В Подмосковье, по информации регионального министерства энергетики, исключены все профилактические работы во избежание заморозки системы, а администрациям городов поручено взять этот вопрос на контроль. Кроме этого, на всех предприятиях топливно-энергетического комплекса ввели режим повышенной готовности.

По данным пресс-службы ведомства, в период сильных морозов круглосуточно дежурят 72 аварийные бригады Мособлгаза, подготовлено оборудование для обеспечения населения теплом от автономных источников, руководством электросетевых организаций "Мособлэнерго" и "Россети Московский регион" обеспечено круглосуточное дежурство. В сообщении министерства также подчеркивается, что к предотвращению и оперативному устранению аварий на электросетях готовы 812 бригад, 2 тыс. 657 единиц спецтехники, 202 передвижные дизельные электростанции.

Катки будут работать

Между тем усиление мороза не должно отразиться на работе катков в столичных парках культуры и отдыха. В Telegram-канале парков Москвы, подведомственных городскому департаменту культуры, отмечается, что работа катков планируется в штатном режиме, а все желающие "смогут покататься в соответствии с графиком сеансов". При значительных отрицательных температурах лед может менять свои физические свойства, однако сотрудники парков внимательно следят за состоянием покрытия и восстановят его во время технических перерывов.

А вот ГУМ-каток ранее объявил о приостановке работы 7 и 8 января из-за низких температур.

Морозы пока сохранятся

Согласно прогнозу Гидрометцентра РФ, днем 6 января в Москве и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха составит до минус 21 градуса в столице и до минус 23 градусов по области. В рождественскую ночь синоптики также не ожидают осадков на фоне мороза до минус 26 градусов в Москве и до минус 29 градусов в Подмосковье. Днем 7 января в столице будет минус 22-20 градусов, по области - от минус 25 до минус 20 градусов.