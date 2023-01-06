В России 2022 год стал вторым среди самых теплых за всю историю метеонаблюдений

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, средняя годовая температура воздуха составила минус 1 градус

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Среднегодовая температура в 2022 году в России оказалась на втором месте в списке самых высоких показателей за всю метеорологическую историю. Она составила минус 1 градус, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Средняя годовая температура воздуха в 2022 году, осредненная по всем городам и месяцам, заняла второе место в ранге самых высоких. Теплее был только 2020 год, но он был совершенно уникальный. Это единственный год, когда средняя температура по всей России оказалась положительной. Наша страна северная все-таки, поэтому это и удивительно. 2022 год тоже выдался аномально теплым, но средняя температура составила минус 1 градус", - сообщил он.

По словам Вильфанда, наиболее значительные годовые аномалии в 2022 году зафиксированы на севере европейской территории России, севере Урала, в Сибири и Якутии.