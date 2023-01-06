6 января, 01:04,
обновлено 6 января, 01:06

В России появились системы защиты, исключающие пожары в архивах и музеях

В России появились системы защиты, исключающие пожары в архивах и музеях
© Антон Новодережкин/ ТАСС

Механизм постоянно поддерживает в помещении среду с пониженным содержанием кислорода, замещая его азотом

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Системы, полностью исключающие пожары в архивах и музеях, появились в России. Как сообщил ТАСС директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев, в 2023 году ведомство подготовит для их установки соответствующий свод правил.

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"В России появились системы предупреждения пожаров в архивах и на объектах культурного наследия. Система постоянно поддерживает в помещении среду с пониженным содержанием кислорода, замещая его азотом. Это абсолютно безопасно для здоровья. Человек в таком помещении может свободно дышать и работать. Если там даже зажечь спичку, она погаснет. Таким образом, системы позволяют сохранить от огня культурные и материальные ценности и не допустить их повреждения огнетушащими веществами", - сказал он.

При наличии такой системы защиты нет необходимости тратить деньги на пожарную сигнализацию и огнетушители. Она уже установлена в некоторых музеях и помещениях архивов, но пока на основе внутренних стандартов.

"МЧС России готовит свод правил "Система предупреждения пожаров", который установит нормы технического регулирования таких систем. Планируется, что в 2023 году эта работа будет завершена", - сообщил Еникеев. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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