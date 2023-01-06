Замминистра обороны исполнил мечту шестилетнего мальчика побывать в музее военной техники

Макар вместе с семьей в подмосковном парке "Патриот" посетили музейный комплекс, попробовали партизанский обед, а также увидели возможности танка Т-62М

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Заместитель Министра обороны РФ Павел Попов исполнил новогоднюю мечту шестилетнего Макара из Курганской области, желавшего побывать в музее военной техники, сообщили журналистам в пятницу в Минобороны России.

"Заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Павел Попов в рамках новогодней благотворительной акции "Елка желаний" исполнил новогоднюю мечту шестилетнего Макара из Курганской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Макар вместе с семьей в подмосковном парке "Патриот" посетили музейный комплекс, попробовали партизанский обед в блиндаже партизанской деревни, а также увидели возможности танка Т-62М. Кроме того, они посетили лабораторию ремонта и реставрации военной техники и вооружения, где семье вручили сертификат "юного реставратора".

Ранее замглавы российского военного ведомства снял открытку Макара с елки, украшенной письмами с новогодними желаниями ребят. Макар написал, что хотел бы побывать в музеях военной техники. Ранее желание его сестры Агаты увидеть северное сияние и прокатиться на оленьей упряжке исполнил президент РФ Владимир Путин.

Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проводится в воинских частях и военных гарнизонах в разных регионах страны. В "Елке желаний" участвуют командиры, начальники, офицеры и члены семей военнослужащих. Акция проходит в России в пятый раз и приурочена к новогодним праздникам. Как уточнили в Минобороны, она призвана дарить детям чувство новогоднего волшебства.