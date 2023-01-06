Гинцбург назвал отличительные симптомы гриппа В

У пациентов наблюдают осиплость и изменение голоса

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Осиплость и изменение голоса являются характерными симптомами гриппа В, по этому признаку его можно отличить от гриппа А, рассказал ТАСС директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Ранее ученый сообщил ТАСС, что данный вариант гриппа уже начал циркулировать в России и со временем вытеснит грипп типа А. При этом, по его словам, грипп В не может вызывать пандемию.

"Грипп В можно сразу отличить от гриппа А: он бьет по голосовым связкам, и человек сразу начинает хрипеть, сопеть, и голос у него очень сильно меняется, садится", - сказал Гинцбург.

Остальные симптомы гриппа В, по словам ученого, в целом схожи с другими респираторными заболеваниями: воспалительный процесс начинается в носоглотке, далее опускается в бронхи и легкие. "Если не остановить этот процесс опускания возбудителя, то присоединяется бактериальная инфекция, которая переходит в бронхит или воспаление легких, дыхательную недостаточность", - отметил он.

По данным Роспотребнадзора, в настоящее время самым распространенным в РФ является вариант гриппа А (H1N1/09), или свиной грипп, который выявлен уже во всех регионах страны. Как сообщала ранее глава ведомства Анна Попова, он является очень заразным, а также дает серьезные осложнения и может стремительно развиваться. Как отмечал Гинцбург, заболевание, вызванное вирусом гриппа В, протекает так же тяжело, как и вызванное гриппом А.