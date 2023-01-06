В Хакасии до 2026 года завершат строительство первой мечети

Планируется, что вместимость здания составит от 600 до 1 000 человек

ТАСС, 6 января. Строительство первой в Хакасии мечети вместимостью до 1 тыс. человек в Абакане планируют завершить до 2026 года. Об этом сообщил ТАСС министр национальной и территориальной политики республики Лев Сафьянов.

В настоящий момент в республике нет мечети. Местные мусульмане проводят религиозные обряды в приспособленном временном молитвенном доме, находящемся на территории строящейся мечети.

"Изначально организация "Махалля" (региональная организация духовного управления мусульман России - прим. ТАСС) планировала ввести объект в эксплуатацию в январе 2023 года, но в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции и подорожанием строительных материалов сроки сдвинулись. Срок завершения строительства по договоренности с администрацией города Абакана продлен до 2026 года", - сообщил министр, добавив, что, возможно, ввод мечети произойдет и раньше заявленных сроков. Планируется, что мечеть сможет вместить от 600 до 1 000 человек.

В настоящее время внутри здания проводятся отделочные работы, достраиваются два минарета, планируется установка куполов на минаретах. Проект мечети был разработан в начале прошлого десятилетия, но тогда строительство было заморожено. Оно было возобновлено летом 2019 года.

В республике проживает более 10 тыс. мусульман, в том числе крупные диаспоры узбеков, таджиков, азербайджанцев и киргизов.