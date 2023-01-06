В России в 2022 году резко выросло число сторонников экстремистского движения АУЕ

По всем выявленным фактам были возбуждены уголовные дела

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Число сторонников запрещенного в России экстремистского движения "Арестантское уголовное единство" (АУЕ) в прошлом году резко увеличилось по сравнению с 2021 годом. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"В течение 2022 года на постоянной основе проводились мероприятия, направленные на выявление и пресечение деятельности международного экстремистского движения АУЕ. В сравнении с позапрошлым годом количество его сторонников резко выросло", - сказал собеседник агентства.

По его словам, по всем выявленным фактам были возбуждены уголовные дела. "Так, если в 2021 году количество таких дел немного превысило 30, то в прошлом достигло почти 100", - отметил представитель правоохранительных органов.

Решением Верховного суда РФ от 17 августа 2020 года и дополнительным решением Верховного суда РФ от 2 октября 2020 года движение "Арестантское уголовное единство" признано экстремистским. Его деятельность в России запрещена. Идеология АУЕ пропагандирует насилие, отрицание общепринятой морали и любых форм управления. Участники движения насаждают идеи борьбы с правоохранительными органами и властями всех уровней.