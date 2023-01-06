В Китае заявили, что в новогодний сезон путешествий жители совершат более 2 млрд поездок

Показатель почти вдвое больше, чем за аналогичный промежуток времени в 2022 году

ПЕКИН, 6 января. /ТАСС/. Китайские жители совершат более 2 млрд поездок в период "Чуньюнь" ("Весенние путешествия") - наиболее напряженные 40 дней для системы транспортных коммуникаций КНР в связи с общенациональными праздниками по случаю нового года по лунному календарю (в этом году наступит 22 января). Как заявил в пятницу заместитель главы Министерства транспорта Китая Сюй Чэнгуан, это почти вдвое больше, чем за аналогичный промежуток времени в 2022 году.

"Согласно предварительным подсчетам, в ходе предстоящего "Чуньюнь" жители страны совершат более 2,09 млрд поездок - это на 99,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - рассказал он на пресс-конференции.

Как уточнил чиновник, таким образом, пассажиропоток в Китае восстановится на 70,3% по сравнению с "Чуньюнь" 2019 года - последним периодом "Весенних путешествий", на который не повлияли ограничительные антиковидные меры КНР, ставшие причиной резкого сокращения объема перевозок.

В текущем году "Чуньюнь" в Китае официально начнется 7 января и завершится 15 февраля. За это время многие жители по традиции посетят своих родителей и ближайших родственников, проживающих в других регионах страны.