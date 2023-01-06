В Генпрокуратуре сообщили, что в России удалось сбить рост количества киберпреступлений

Число хищений с применением пластиковых карт сократилось на 24,7%

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Рост киберпреступлений, продолжавшийся в России последние годы, удалось сбить в 2022 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

"После значительного замедления в 2021 году темпов прироста количества преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий, в 2022 году отмечается тенденция к снижению числа таких противоправных деяний. За 11 месяцев (2022 года) их количество сократилось на 4,9% по отношению к данным за аналогичный период предыдущего года (с 494,1 тыс. до 470,1 тыс.)", - сообщили в Генпрокуратуре России, отвечая на запрос агентства, приведя данные за 11 месяцев 2022 года.

На 24,7% (с 154,5 тыс. до 116,3 тыс.) сократилось число хищений с применением пластиковых карт, на 5,6% (с 291,3 тыс. до 190 тыс.) - преступлений с применением средств мобильной связи. При этом наблюдается незначительный рост преступлений с использованием интернета - на 1,9% (с 335,9 тыс. до 342,5 тыс.).

"Среди преступлений рассматриваемой категории более половины связаны с совершением краж (104 тыс.) и мошеннических действий (224 тыс.). Причем количество непосредственно краж в прошедшем году снизилось на 28,4%, а число мошеннических действий, наоборот, возросло на 4,4%", - констатировали в Генпрокуратуре. Кроме того, в ведомстве отметили прирост иных видов преступлений корыстной направленности. Так, хотя вымогательства составляют менее 1% среди всех преступлений в цифровой сфере, их количество растет, достигнув за 11 месяцев 2022 года 5,1 тыс. Также продолжает оставаться значительным в структуре киберпреступности число выявленных фактов незаконного оборота наркотиков (57 тыс.).