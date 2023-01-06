В России в 2022 году установили 10 тыс. кибермошенников

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года число выявленных кибермошенников выросло на 45%

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Правоохранительные органы России в 2022 году установили порядка 10 тыс. лиц, совершавших мошенничества в интернете либо по мобильной связи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

"За 11 месяцев 2022 года выявлено 9 983 лица, совершивших мошенничество (по наиболее тяжкому составу преступления)", - сообщили в Генпрокуратуре в ответ на запрос агентства. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года число выявленных кибермошенников выросло на 45%.

В общем объеме киберпреступлений, стремительно растущих последние годы, почти половину составляют мошенничества (за 11 месяцев 2022 года - 224 тыс. из 470 тыс. всех киберпреступлений или 48%). Причем, если число краж с банковских карт сократилось на 28%, количество мошенничеств с электронными денежными средствами выросло на 4,4%.

"Злоупотребления в цифровой среде обусловлены возросшей активностью населения по использованию интернет-ресурсов и дистанционных услуг, в том числе банковских, развитием новых форм платных услуг и сервисов, а равно использованием при расчетах электронных средств платежей, цифровых валют, - констатировали в Генпрокуратуре. - Кроме того, в большинстве случаев указанные противоправные деяния совершаются с использованием персональных данных и реквизитов электронных средств платежа, которые попадают в руки злоумышленников либо после утечек из банковских и смежных организаций, либо сами граждане сообщают их под влиянием обмана или злоупотребления доверием".

Борьба с киберпреступностью

В связи со стремительным ростом числа киберпреступлений в последние годы Генпрокуратура России уделяет особое внимание повышению эффективности борьбы с преступлениями в цифровой сфере. При координирующей роли Генпрокуратуры принимаются меры по созданию условий для предупреждения, выявления и пресечения преступлений и иных правонарушений, совершаемых с использованием информационных технологий. Так, в начале прошлого года Генпрокуратура совместно с МВД подготовила информационное письмо, ориентирующее на принятие на местах дополнительных мер по урегулированию порядка рассмотрения обращений о дистанционных хищениях. Помимо усиления надзора за работой правоохранительных органов на регулярной основе, в том числе на официальных сайтах и в соцсетях, проводятся мероприятия для повышения правовой и финансовой грамотности граждан.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что целью принимаемых мер является "формирование системы обеспечения информационной безопасности, включая организацию эффективного межведомственного взаимодействия на этом направлении".

"Особого внимания заслуживает уже формирующаяся нормативная база по деанонимизации информационно-телекоммуникационного пространства, блокированию звонков с подменой номеров и противоправного контента в сети Интернет, несанкционированным действиям и неправомерному использованию услуг сетей связи", - отметили в надзорном ведомстве. Результатом принятых мер стало не только снижение темпов роста противоправных посягательств в сфере информационно-коммуникационных технологий, но и повышение раскрываемости таких преступлений. За 11 месяцев прошлого года в России было расследовано почти 130 тыс. преступлений (рост на 6,5%), по 122 тыс. (рост - 10,3%) уголовные дела направлены в суд. Активнее велась работа и по выявлению фактов неправомерного проникновения в компьютерные базы и создания вредоносных программ - за 11 месяцев прошлого года выявлено и пресечено почти 9 тыс. таких преступлений (за весь 2020 год - 4,4 тыс.).

"В целом в Российской Федерации продолжают формироваться условия для противодействия актуальным информационным угрозам и обеспечения информационной безопасности, - подчеркнули в Генпрокуратуре. - Вместе с тем отдельные направления деятельности требуют корректировки с учетом прогнозирования новых угроз в цифровом пространстве и работы по совершенствованию правового регулирования и внедрения современных криминалистических инструментов противодействия киберпреступности".