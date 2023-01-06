Глава Минстроя исполнил желание юноши из Москвы о встрече с гонщиком

Владислав Бочаров встретился с пилотом "Формулы-1", победителем ралли "Шелковый путь" Никитой Мазепиным

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин исполнил желание Владислава Бочарова в рамках благотворительной акции "Елка желаний".

Ранее сообщалось, что министр снял два шарика с детскими желаниями с новогодней елки, установленной в Доме правительства России. Одно из них было загадано Владиславом - о встрече с профессиональным гонщиком. Минстрой организовал встречу юноши с пилотом "Формулы-1", победителем ралли "Шелковый путь" Никитой Мазепиным на площадке министерства.

"У тебя будет возможность с серьезной машиной позаниматься, поуправлять", - сказал Файзуллин, вручая Владиславу в подарок гоночный авто на пульте управления и умную колонку "Алиса".

Юноша увлекается автогонками, дрифтингом и тюнингом автомобилей, он хочет стать автомехаником. Во время встречи Мазепин рассказал Владиславу, как сам пришел в автоспорт и как важно для карьеры выбрать правильное направление.

Минстрой РФ также организовал для Владислава экскурсию в музей Москвы "Автомобили мира". Юноше разрешили посидеть в гоночных автомобилях, в том числе в болиде Dallara.

Всероссийская предновогодняя акция "Елка желаний" открылась в России в пятый раз. Она началась 10 ноября и продлится до 28 февраля. Впервые в этом году к ней присоединились дети из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

В акции могут принять участие дети и пожилые люди с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью, состоянием здоровья, угрожающим жизни. Также участниками акции могут стать дети из семей с доходом ниже прожиточного минимума, из семей, члены которых, в том числе мобилизованные, получили инвалидность первой группы, безвестно отсутствуют или погибли в ходе спецоперации, а также дети, зарегистрированные на территории новых регионов РФ.