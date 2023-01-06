Шадаев подарил девочке из Новокузнецка робота с искусственным интеллектом

Подарок и письмо от министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алисе Воробьевой вручили Дед Мороз и Снегурочка

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев в рамках благотворительной акции "Елка желаний" подарил восьмилетней Алисе Воробьевой из Новокузнецка робота с искусственным интеллектом ИМО (EMO).

Поздравить и вручить подарок ребенку пришли Дед Мороз и Снегурочка. Письмо с поздравлением и пожеланием от министра зачитала Снегурочка. "Как министру цифры мне вдвойне приятно вручить тебе такой цифровой подарок. Надеюсь, он станет для тебя настоящим другом и поддержит тебя в любой ситуации. Главное условие от тебя - это чаще улыбаться, ничего не бояться и верить в чудеса", - написал в письме Шадаев.

Всероссийская предновогодняя акция "Елка желаний" открылась в России в пятый раз. Она стартовала 10 ноября и продлится до 28 февраля. В этом году к ней присоединятся дети из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.