В Москве ночь на 6 января стала самой холодной с начала зимы

Температура воздуха в городе опустилась до минус 22,6 градуса

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы, температура воздуха к 07:00 6 января составила минус 22,6 градуса, сообщил в пятницу ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.

"Минимальная температура воздуха в Москве на базовой метеостанции города ВДНХ к семи часам утра составила минус 22,6 градуса. На территории области холоднее всего было в Талдоме - минус 26,1 градуса", - сообщил Леус.

Как отмечает синоптик, в течение ближайших суток на территории столичного региона будет действовать антициклон. Очаг повышенного атмосферного давления сформирует солнечную, сухую и очень холодную погоду. Ожидаются температуры от минус 19 до минус 21 градусов в Москве и от минус 18 до минус 23 градусов по области. Ветер северный, 3-8 м/с.