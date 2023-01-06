На сервисе Russpass опубликовали идеи для путешествий на Рождество из Москвы

В том числе на портале предлагают посетить такие города, как Суздаль, Старица и Звенигород

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Туристический сервис Russpass собрал топ идей, куда поехать любителям путешествий на Рождество. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Мостуризма.

"В канун Рождества на Russpass составили гид по семи городам неподалеку от Москвы, куда можно поехать и провести праздничные дни. Все варианты рассчитаны на один день, а добраться можно на личном или общественном транспорте из столицы", - рассказал собеседник агентства.

Так, например, между Ржевом и Тверью на берегу Волги находится старинный город Старица. Он был основан в XIII веке и сохранил храмовую архитектуру разных лет. Одна из главных достопримечательностей здесь - Успенский Старицкий монастырь на правом берегу Волги. Многим постройкам в городе уже более 200 лет, поэтому поездка сюда похожа на путешествие во времени. Кроме архитектурных памятников, в Старице есть гастрономический бренд - слойки Вульфа. По преданию, их любил Александр Сергеевич Пушкин, когда приезжал в эти края. Подробнее о том, что еще посмотреть в городе, где погулять и как туда добраться, можно прочесть на Russpass.

"Провести светлый праздник можно и в Суздале. В этом небольшом городе-музее под открытым небом свыше 50 храмов и 200 памятников культуры и истории. Сам Суздаль был основан в X веке, в самой древней его части на насыпном валу сохранился кремль, откуда открывается панорама на окрестности. Внутри работает музей, рассказывающий об истории города с древнейших времен до начала ХХ века, один из самых интересных разделов экспозиции рассказывает о расцвете Суздальской земли в XII - начале XIII века", - уточнили в пресс-службе Мостуризма.

Самый близкий к Москве вариант - Звенигород. До него можно доехать всего за полтора часа на машине, а на электричке путь займет чуть меньше двух часов. Визитная карточка города - Саввино-Сторожевский монастырь, а еще здесь находится один из старейших храмов Подмосковья - Успенская церковь, расписанная Андреем Рублевым. Сервис Russpass также рекомендует побывать в Музее русского десерта, где проходят экскурсии и мастер-классы. Например, можно попробовать приготовить гурьевскую кашу - один из символов русской кухни.