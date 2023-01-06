В Москве до 2025 года планируют ввести в эксплуатацию более 30 поликлиник

По словам мэра города Сергея Собянина, 2023 год должен стать прорывным с точки зрения ввода в эксплуатацию современных больниц и поликлиник

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Более 30 поликлиник, полностью соответствующих новому московскому стандарту, планируется ввести в столице до 2025 года. Первые объекты медицинской программы начали выходить из стройки уже в 2020 году, некоторые были завершены в 2022-м, а 2023 год обещает стать прорывным с точки зрения ввода в эксплуатацию современных больниц и поликлиник. Об этом сообщил в пятницу в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

В 2023 году планируется ввести в эксплуатацию новый комплекс ИКБ №1, детский корпус многопрофильного клинического центра "Коммунарка", скоропомощные стационарные комплексы и детские поликлиники, говорится в блоге.

"В 2017-2018 годах мы объявили о планах построить около 1 млн кв. м новых медицинских площадей - больше десятка современных больничных корпусов и 32 новые поликлиники. У людей, незнакомых с московским здравоохранением, могло сложиться впечатление, что город испытывал дефицит коек, раз приходится строить новые больницы. Но в действительности проблема не в количестве коек. Дело в том, что многие московские стационары располагаются в зданиях, построенных в 50-60-е годы прошлого века, а некоторые - и в памятниках архитектуры XIX, а то и XVIII века", - отметил мэр Москвы.

По словам Собянина, реконструировать такие здания либо невозможно, либо значительно дороже, чем строить новые. Ветхие перекрытия не позволяют установить современную тяжелую медицинскую технику, нет возможности создать и критически важные системы больничной вентиляции. Из-за этого врачам сложно оказывать пациентам помощь на современном качественном уровне.

Мэр Москвы также объяснил, что строительство таких масштабов является делом не на один год, но растягивать его на десятилетия тоже не собирались. "Пять-шесть лет вполне достаточно, чтобы пройти путь от идеи до конкретного, осязаемого результата. Даже несмотря на ковид и прочие проблемы, которые на старте невозможно было себе представить", - добавил Собянин.