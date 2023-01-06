В Белоруссии ограничили права на объекты интеллектуальной собственности

В частности, действие нормы распространяется на компьютерные программы, аудиовизуальные и музыкальные произведения, теле- и радиопередачи

МИНСК, 6 января. /ТАСС/. Власти Белоруссии ограничили исключительные права на объекты интеллектуальной собственности для правообладателей из недружественных стран. Это следует из закона "Об ограничении исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности", опубликованного в пятницу на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно закону, допускается использовать объекты интеллектуальной собственности без согласия правообладателя или организации по коллективному управлению имущественными правами из иностранных государств, совершающих недружественные действия, которые запретили или не дали разрешение использовать данные объекты на территории Белоруссии.

Действие нормы, в частности, распространяется на компьютерные программы, аудиовизуальные и музыкальные произведения, теле- и радиопередачи.

В документе сказано, что решение принято "в целях обеспечения функционирования информационно-коммуникационной инфраструктуры, создания условий для цифрового развития и повышения уровня информационной безопасности".