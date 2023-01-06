6 января, 08:03

Парки Краснодара отменили мероприятия из-за непогоды

На Кубани 6-7 января ожидаются сильный дождь, переходящий в мокрый снег, или ливни с грозами

КРАСНОДАР, 6 января. /ТАСС/. Парки Краснодара отменили все культурно-массовые мероприятия из-за непогоды - дождя и ветра. Об этом сообщает в пятницу официальный Telegram-канал городских парков.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями культурно-массовые мероприятия в парках Краснодара 6 января отменены", - говорится в сообщении.

Ранее в Единой дежурной диспетчерской службе сообщили о двух аварийных отключения электроснабжения в пригороде Краснодара. Жители сразу нескольких улиц остались без света на фоне бушующей непогоды.

Накануне Главное управление МЧС РФ по Краснодарскому краю сообщало, что на территории региона 6-7 января ожидается сильный дождь, переходящий в мокрый снег, или ливни с грозами. В Краснодаре с утра шел сильный дождь, сейчас осадки слабые. Температура воздуха составляет плюс 8-10 градусов. 

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РоссияКраснодарский край
© Информационное агентство ТАСС
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