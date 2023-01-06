На курорте "Манжерок" в горах Алтая ожидают роста турпотока почти в два раза в 2023 году

В пресс-службе курорта сообщили, что за этот зимний сезон он примет до 180 тыс. человек

ТАСС, 6 января. Турпоток на известный всесезонный курорт "Манжерок" в горах Республики Алтай за зимний сезон 2022-2023 годов вырастет почти вдвое - до 180 тыс. гостей, сообщили ТАСС в пресс-службе курорта в пятницу.

"Сейчас бронирования на курорте идут полным ходом. За зиму 2022-2023 годов "Манжерок" примет около 180 тыс. гостей. В прошлом сезоне эта цифра составила 100 тыс. Основной туристический поток составляют гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Томска, Красноярска и Барнаула", - сказали в пресс-службе.

Там связали показатели роста турпотока с улучшением инфраструктуры курорта. Так, в этом зимнем сезоне протяженность трасс курорта достигла 22 км. Здесь работают три подъемника и 23 горнолыжных маршрута различной степени сложности.

"Гостям доступны тематический детский склон, тюбинг с двумя трассами с автономным подъемником, каток, сноупарк и даже общение с альпаками. Из нововведений, появившихся на курорте в этом зимнем сезоне, - новые трассы разной сложности, а также заработавший впервые в зимнем сезоне кресельной подъемник. В этом зимнем сезоне количество гостей значительно выросло за счет большого развлекательно-спортивного фестиваля, который проходит на курорте в новогодние праздники - с 30 декабря по 8 января. Фестиваль "Манжерокфест" станет ежегодным", - подчеркнул собеседник.

Ранее пресс-служба правительства Республики Алтай сообщала, что в конце января курорт примет этап Кубка России по горнолыжному спорту. Под этот старт трассы курорта сертифицированы в соответствии с требованиями Международной федерации лыжного спорта. В нем примут участие около 150 спортсменов из России, Казахстана и Киргизии. Соревнования планируется провести с 26 января по 1 февраля 2023 года.

"Манжерок" - крупнейший курорт в Республике Алтай. В конце сентября 2020 года глава региона Олег Хорохордин и председатель правления Сбербанка России Герман Греф подписали меморандум о взаимодействии по реализации проекта "Всесезонный курорт "Манжерок". Инвестиции в проект оценивались на уровне 4 млрд рублей.