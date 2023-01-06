В Севастополе из-за непогоды приостановили движение морского пассажирского транспорта

СЕВАСТОПОЛЬ, 6 января. /ТАСС/. Движение морского пассажирского транспорта по маршруту Артиллерийская бухта - Радиогорка в пятницу приостановлено из-за неблагоприятных погодных условий, сообщается в Telegram-канале дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.
"Из-за неблагоприятных погодных условий движение морского пассажирского транспорта по маршруту Артиллерийская бухта - Радиогорка с 13:00 приостанавливается", - говорится в сообщении.
Уточняется, что катера на линии Графская пристань - Северная курсируют по расписанию.