6 января, 13:14 В Севастополе из-за непогоды приостановили движение морского пассажирского транспорта

Транспорт не будет курсировать по маршруту Артиллерийская бухта - Радиогорка, при этом катера на линии Графская пристань - Северная будут ходить по расписанию