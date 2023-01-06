6 января, 13:14

В Севастополе из-за непогоды приостановили движение морского пассажирского транспорта

Транспорт не будет курсировать по маршруту Артиллерийская бухта - Радиогорка, при этом катера на линии Графская пристань - Северная будут ходить по расписанию

СЕВАСТОПОЛЬ, 6 января. /ТАСС/. Движение морского пассажирского транспорта по маршруту Артиллерийская бухта - Радиогорка в пятницу приостановлено из-за неблагоприятных погодных условий, сообщается в Telegram-канале дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

"Из-за неблагоприятных погодных условий движение морского пассажирского транспорта по маршруту Артиллерийская бухта - Радиогорка с 13:00 приостанавливается", - говорится в сообщении.

Уточняется, что катера на линии Графская пристань - Северная курсируют по расписанию. 

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© Информационное агентство ТАСС
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