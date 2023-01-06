Соцфонд одобрил выплаты на 80 тыс. детей в возрасте до 17 лет

Первые выплаты семьи получат в течение следующей недели

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Социальный фонд России назначил единое пособие на 80 тыс. детей в возрасте до 17 лет. С учетом действующих сроков предоставления единого пособия первые выплаты семьи получат в течение следующей недели, сообщается в пятницу на сайте Соцфонда.

Прием заявлений на новую выплату начался с 28 декабря на портале госуслуг, а 4 января обращения родителей за пособием также принимали клиентские службы Социального фонда. Уже поступило 670 тыс. таких заявлений, говорится в сообщении.

Новое пособие заменило нуждающимся семьям пять действовавших ранее мер поддержки. Это две ежемесячные выплаты на первого и третьего ребенка до трех лет, две ежемесячные выплаты на детей от трех до восьми лет и детей от восьми до 17 лет, а также ежемесячная выплата по беременности. Единое пособие назначается семьям с доходами ниже регионального прожиточного минимума на человека. При этом дети и родители должны быть российскими гражданами и постоянно проживать в России. При назначении выплаты применяется комплексная оценка доходов и имущества семьи, а также учитывается занятость родителей.

Рассмотрение поданных заявлений отделения Соцфонда начали 3 января. Средства будут перечислены на счет, указанный при оформлении. Выплаты также получат 1,5 тыс. беременных женщин, по заявлениям которых было вынесено положительное решение.

Кроме того, за первые дни января Социальный фонд одобрил выплаты на 33 тыс. первенцев до трех лет, которые появились в семьях до конца 2022 года. "Теперь эта выплата входит в единое пособие и оформляется по новым правилам. В то же время, если ребенок появился в семье до 2023 года, родители могут получить выплату по ранее действовавшим условиям. То есть без учета имущества и при наличии более высоких доходов у семьи - в пределах двух прожиточных минимумов на человека, а не одного, как при оформлении единого пособия", - отмечает Соцфонд.