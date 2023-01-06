Глава ПЦУ заявил, что вся Киево-Печерская лавра будет принадлежать его структуре

Епифаний считает, что какое-то время в лавре "будут существовать параллельно два монастыря - один в составе Православной церкви Украины, другой - Московского патриархата"

КИЕВ, 6 января. /ТАСС/. Глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний заявил, что со временем Киево-Печерская, а также Почаевская лавры будут принадлежать ПЦУ.

"Я убежден, что этот монастырь (Киево-Печерская лавра - прим. ТАСС) <...> со временем <...> присоединится к Православной церкви Украины. Затем встанет вопрос и Почаевской лавры. <...> Я уверен, что лавры в будущем будут принадлежать единой ПЦУ", - заявил он в опубликованном в пятницу интервью изданию "Левый берег".

Епифаний выразил уверенность, что главные храмы Киево-Печерской лавры - Успенский собор и Трапезная церковь, которые до 1 января находились в аренде у канонической Украинской православной церкви (УПЦ), будут переданы ПЦУ. "Мы к этому стремимся, просим и будем просить государство, чтобы ПЦУ <...> имела право пользоваться одним из храмов или двумя храмами <...> - Успенским собором и Трапезным храмом Верхней лавры. <...> Да, мы обращались и будем в дальнейшем обращаться [к правительству]", - сказал он.

Кроме того, Епифаний рассчитывает, что переданная в бессрочное пользование канонической УПЦ Нижняя лавра также перейдет со временем к ПЦУ. По его словам, ПЦУ с этой целью зарегистрировала свой монастырь и рассчитывает, что монахи УПЦ начнут присоединяться к нему. "Мы зарегистрировали наше юридическое лицо; найдутся монахи, которые присоединятся к нашему монастырю. Я убежден, что со временем большинство братии присоединятся к этому процессу и вопрос Нижней лавры также будет решен непосредственно братией этого монастыря", - сказал он.

Какое-то время в лавре "будут существовать параллельно два монастыря - один в составе Православной церкви Украины, другой - Московского патриархата", считает Епифаний. Для монастыря ПЦУ понадобятся помещения, и в этом вопросе раскольническая структура рассчитывает на украинские власти. "Когда правительство примет соответствующее решение, тогда будем говорить конкретно о развитии, о количестве монахов, которые присоединятся", - сказал он.

Киево-Печерская лавра

Киево-Печерская лавра - один из первых монастырей Руси и древнейший монастырь на территории современной Украины. В действующем Печерском монастыре располагается резиденция предстоятеля УПЦ. Нижняя лавра находится в ведении УПЦ, Верхняя лавра, где расположен главный храм - Успенский собор, а также Трапезная церковь, - в ведении Киево-Печерского историко-культурного заповедника. Еще в 2020 году глава ПЦУ Епифаний заявлял, что его структура будет добиваться передачи лавры в свое распоряжение.

До 31 декабря 2022 года Успенский собор и Трапезная церковь находились в аренде у УПЦ, которая проводила там службы. 31 декабря срок аренды истек, руководство культурного заповедника отказалось продлить с УПЦ договоры пользования, и с 1 января 2023 года для ее священнослужителей оказался закрыт доступ в Трапезную церковь и Успенский собор. По решению Министерства культуры Украины дирекция культурного заповедника заключила соглашение с ПЦУ на проведение 7 января рождественского богослужения в Успенском соборе лавры.