Экоактивисты облили краской фасад Министерства экологического перехода Франции

Активисты "Последней реновации" ранее облили оранжевой краской ворота и стену на входе в резиденцию премьер-министра Франции

ТАСС, 6 января. Два активиста облили оранжевой краской фасад Министерства экологического перехода и территориального единства Франции. Об этом в пятницу сообщил телеканал BFM.

По его данным, двое экоактивистов, поддерживающих ассоциацию "Последняя реновация" (Derniere Renovation), облили фасад министерства оранжевой краской.

Ранее сообщалось, что активисты "Последней реновации" облили оранжевой краской ворота и стену на входе в резиденцию премьер-министра Франции, расположенную в Матиньонском дворце в Париже.