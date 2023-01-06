6 января, 13:07

Экоактивисты облили краской фасад Министерства экологического перехода Франции

Экоактивисты облили краской фасад Министерства экологического перехода Франции
Здание министерства экологического перехода Франции
© Arnaud Paillard / Hans Lucas via Reuters Connect

Активисты "Последней реновации" ранее облили оранжевой краской ворота и стену на входе в резиденцию премьер-министра Франции

ТАСС, 6 января. Два активиста облили оранжевой краской фасад Министерства экологического перехода и территориального единства Франции. Об этом в пятницу сообщил телеканал BFM.

По его данным, двое экоактивистов, поддерживающих ассоциацию "Последняя реновация" (Derniere Renovation), облили фасад министерства оранжевой краской.

Ранее сообщалось, что активисты "Последней реновации" облили оранжевой краской ворота и стену на входе в резиденцию премьер-министра Франции, расположенную в Матиньонском дворце в Париже. 

Теги:
Франция
© Информационное агентство ТАСС
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