В Крыму сообщили о снижении вдвое организованного турпотока в регион

По словам президента ассоциации "Туристический альянс Крыма" Андрея Пылова, причина в том, что туристы стали чаще сами планировать свои поездки

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 января. /ТАСС/. Организованный туристический поток в Крым в 2022 году снизился примерно в два раза. Это связано с тем, что туристы стали чаще самостоятельно планировать свои путешествия, высказал ТАСС свое мнение президент ассоциации "Туристический альянс Крыма" Андрей Пылов.

Ранее председатель правительства региона Юрий Гоцанюк заявил, что турпоток в Крым снизился примерно на 30% и составил около 6,4 млн человек.

"Всей статистики у нас, конечно, нет, но, по данным нашей ассоциации, которая охватывает большую часть рынка, спад организованного турпотока в Крым в среднем составляет около 50% относительно прошлого года. Мы говорим о том потоке, который оперируется туроператорскими компаниями и официально зарегистрированными гостиницами. Сильнее всего пострадали агентства, связанные с чартерными перевозками", - сказал Пылов.

Всего, по данным ассоциации, организованным турпотоком было охвачено около 2 млн человек в этом году. Пылов добавил, что сейчас происходит перераспределение турпотока, в частности, выросло число автотуристов, путешествующих самостоятельно. Однако их точное количество подсчитать не представляется возможным из-за отсутствия инструментов их учета.