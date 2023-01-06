В ДНР усилили меры безопасности из-за риска диверсий со стороны ВСУ на Рождество

В Народной милиции республики отметили, что ранее уже фиксировали усиление обстрелов в православные праздники, в том числе обстрелы храмов и иные террористические акты

ДОНЕЦК, 6 января. /ТАСС/. Меры безопасности на территории Донецкой Народной Республики усилены в преддверии Рождества из-за повышенной опасности диверсий и терактов со стороны украинских силовиков. Об этом рассказали ТАСС в Народной милиции ДНР.

"Враги постараются что-то предпринять, чтобы не дать православным людям отметить Рождество. Ранее неоднократно мы отмечали усиление обстрелов в православные праздники, в том числе обстрелы наших храмов и иные террористические акты. Даже по их заявлениям о том, что мы якобы готовим провокации, можно смело сказать, что украинской стороной уже подготовлен план диверсий. Но мы держим ухо востро, усилили меры безопасности и сделаем все, чтобы ничего у них не получилось", - сообщил собеседник агентства.

Ранее зампредседателя правительства Украины Ирина Верещук выступила с обвинениями россиян якобы в подготовке терактов в храмах, находящихся на освобожденных российскими вооруженными силами территориях.

В четверг президент России Владимир Путин поручил ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу отдал соответствующее указание. В свою очередь власти Украины негативно отреагировали на идею прекращения огня на Рождество. С вступлением в действие режима тишины Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк снарядами натовского калибра.