На трассе Уфа - Белорецк из-за непогоды ограничили движение автобусов и грузовиков

Ограничение действует с 67-го по 205-й км дороги

УФА, 6 января. /ТАСС/. Движение автобусов, грузовиков и маршрутных такси ограничено на трассе Уфа - Белорецк из-за непогоды. Об этом сообщил в пятницу начальник управления ГИБДД по Башкирии Владимир Севастьянов в Telegram-канале.

"С 18:00 в связи с неблагоприятными погодными условиями: снег, мокрый снег, метель, снежные заносы, гололедица, ограничение видимости - введено временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, грузового транспорта на участке Уфа - Инзер - Белорецк с 67-го км по 205-й км. Ориентировочное время окончания ограничения движения в 08:00 7 января", - написал Севастьянов.