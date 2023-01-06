Победителя проекта "Классная тема!" Аслана Кашежева наградили почетной грамотой КБР

Учитель физики из Нальчика на проекте представил в формате стендапа три закона Ньютона

НАЛЬЧИК, 6 января. /ТАСС/. Учитель физики из Нальчика, кандидат физических наук Аслан Кашежев, победивший в федеральном проекте "Классная тема!", награжден почетной грамотой Кабардино-Балкарской Республики (КБР), сообщили ТАСС в пресс-службе главы и правительства региона в пятницу.

6 января в эфире телеканала "Россия" состоялся финал федерального проекта "Классная тема!", организованного по поручению президента России Владимира Путина Министерством просвещения РФ и телеканалом "Россия" при информационной поддержке VK.

"Указом главы Кабардино-Балкарии К. В. Кокова за большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения и многолетний добросовестный труд учитель физики и астрономии МКОУ "Лицей №2 города Нальчика Аслан Кашежев награжден почетной грамотой Кабардино-Балкарской Республики", - рассказал собеседник агентства.

Всего в проекте приняли участие семь финалистов, которые представили в эфире телеканала авторские уроки. Аслан Кашежев стал победителем и обладателем приза - собственного авторского шоу на одном из федеральных каналов. Он представил три закона Ньютона в формате стендапа.