В Курганской области восстановили движение пассажирского транспорта

Движение на дорогах регионального и межмуниципального значения было ограничено с 3 января из-за снегопадов

ТАСС, 6 января. Движение пассажирского транспорта на дорогах регионального и межмуниципального значения, приостановленное 3 января из-за снегопадов, восстановили в Курганской области. Об этом в пятницу журналистам сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД.

"Временное ограничение для движения пассажирского транспорта на дорогах регионального и межмуниципального значения снято. Автобусное движение в Курганской области между населенными пунктами открыто с 17:00 (15:00 мск) 6 января согласно графику движения", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, в субботу днем в Кургане ожидается около минус 4 градусов, ночью около минус 26. Прогнозируется снег.