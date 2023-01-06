В УПЦ считают, что прекращение договора аренды храмов Киево-Печерской лавры незаконно

В церкви заявили, что если заповедник или министерство культуры не согласны с действующими нормами, они могут обратиться в суд, а до тех пор использование Успенского собора и Трапезной церкви представителями УПЦ остается правомерным и законным

КИЕВ, 6 января. /ТАСС/. Одностороннее прекращение договора аренды руководством заповедника "Киево-Печерская лавра" договора аренды Успенского собора и Трапезной церкви с Украинской православной церковью (УПЦ) незаконно в условиях действующего в стране военного положения. Об этом в пятницу заявили в информационно-просветительском отделе УПЦ.

В УПЦ указали на действие постановления кабмина от 27 мая 2022 года, согласно которому договоры аренды государственного и коммунального имущества, срок действия которых истекает в период военного положения, считаются продленными на период действия военного положения и в течение четырех месяцев с даты прекращения или отмены военного положения. "Таким образом, даже если срок действия договоров истек, они автоматически продлевают свое действие на период военного положения и в течение четырех месяцев после его окончания. Кроме того, если заповедник намеревался не продлевать действие договоров, то необходимо было сообщить об этом за 30 дней до даты окончания договоров, чего не было сделано", - указано в сообщении на сайте отдела УПЦ.

В церкви подчеркнули, что если заповедник или министерство культуры не согласны с действующими нормами, они могут обратиться в суд, а до тех пор использование Успенского собора и Трапезной церкви представителями УПЦ остается правомерным и законным.

Киево-Печерская лавра

Киево-Печерская лавра - один из первых монастырей Руси и древнейший монастырь на территории современной Украины. В действующем Печерском монастыре располагается резиденция предстоятеля УПЦ. Нижняя лавра находится в ведении УПЦ, Верхняя лавра, где расположен главный храм - Успенский собор, а также Трапезная церковь, - в ведении Киево-Печерского историко-культурного заповедника. До 31 декабря 2022 года эти два храма находились в аренде у канонической Украинской православной церкви, которая проводила там богослужения. После истечения срока аренды руководство заповедника отказалось продлить с УПЦ договоры.

2 января украинские СМИ сообщили, что Успенский собор и Трапезная церковь Киево-Печерской лавры закрыты и опечатаны. 5 января министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что оба объекта переданы в собственность государства, там работала комиссия, которая занималась инвентаризацией имущества.

Ранее в пятницу и. о. генерального директора заповедника "Киево-Печерская лавра" Александр Рудник сообщал о заключении соглашения с ПЦУ на проведение 7 января рождественского богослужения в Успенском соборе лавры. По данным издания "Украинская правда", речь идет о разовой аренде собора 7 января с 08:00 до 12:00. Глава ПЦУ Епифаний еще в 2020 году заявлял, что его структура будет добиваться передачи лавры в свое распоряжение.