В Волгоградской области ожидаются аномальные морозы до 27 градусов

Похолодание прогнозируется на период с 7 по 11 января

ВОЛГОГРАД, 6 января. /ТАСС/. Резкое похолодание и аномальные морозы до 27 градусов ожидаются на территории Волгоградской области с 7 по 11 января. Соответствующее предупреждение в пятницу выпустило ГУ МЧС России по Волгоградской области.

"По сообщению волгоградского Центра по Гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 7 по 11 января на территории Волгоградской области ожидается аномально холодная погода: температура воздуха ночью - минус 17-22 градуса, местами - до минус 22-27 градусов, днем - минус 12-17 градусов, что ниже нормы на 10-15 градусов", - говорится в сообщении.

Все праздничные дни в Волгограде была плюсовая температура, сейчас в областном центре плюс 3 градуса и дождь.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области отметили, что из-за резкого понижения температуры воздуха возрастает вероятность возникновения техногенных пожаров. Их причиной может стать нарушение правил эксплуатации электроприборов, газового оборудования, использование самодельных нагревательных устройств.

Администрация Волгограда сообщает, что городские коммунальные службы из-за прогнозируемых морозов в ночь на 7 января переводят городскую систему теплоснабжения на соответствующий технологический режим работы. Температура в городской системе отопления будет повышаться поэтапно.