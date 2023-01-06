Петербургский метрополитен будет работать всю рождественскую ночь

В ночь с 6 на 7 января в городе также будут курсировать девять маршрутов наземного транспорта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 января. /ТАСС/. Петербургский метрополитен будет работать для пассажиров в рождественскую ночь с 6 на 7 января. Также всю ночь будут действовать девять маршрутов наземного транспорта, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе СПб ГКУ "Организатор перевозок".

"В рождественскую ночь с 6 на 7 января в круглосуточном режиме будет работать метрополитен Петербурга и несколько маршрутов наземного транспорта. Ночью автобусы и троллейбусы с интервалами около 30 минут будут работать на девяти маршрутах: автобусы №8, 12, 77, 93, 133, 239, 271; троллейбусы: №23, 46", - рассказали в пресс-службе.

При этом ночью петербургский метрополитен будет работать с несколькими ограничениями. В частности, в 20:00 мск закроется вестибюль станции "Технологический институт - 1", а в 22:00 мск закроются вестибюли №1 станций "Проспект Ветеранов", "Московская", "Дунайская", а также вестибюли №2 станций "Проспект Славы", "Ленинский проспект".

Кроме того, в 23:00 мск закроется вестибюль №2 станции "Невский проспект". В 00:00 мск на вход закроется вестибюль №1 станции "Девяткино". Также ночью будут закрыты станции "Достоевская", "Площадь Александра Невского - 2" и вестибюль №1 станции "Зенит".

В связи с этим пассажирам рекомендуется пользоваться вторыми вестибюлями и дублирующими станциями с использованием межстанционных переходов.