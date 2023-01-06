Руководство телеканала "Дождь" обжалует отзыв лицензии на вещание в Латвии

Председатель Национального совета по электронным СМИ Иварс Аболиньш ранее заявил, что власти не собираются пересматривать свою позицию по аннулированной в декабре лицензии телеканала "Дождь"

ВИЛЬНЮС, 6 января. /ТАСС/. Руководство телеканала "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом) намерено обжаловать решение властей Латвии аннулировать лицензию на вещание в стране. Об этом в пятницу сообщило агентство LETA.

"Главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко проинформировал, что решение Национального совета по электронным СМИ Латвии будет обжаловано", - говорится в тексте.

В среду председатель Национального совета по электронным СМИ Иварс Аболиньш заявил, что власти не собираются пересматривать свою позицию по аннулированной в декабре лицензии телеканала "Дождь". По его словам, никакие переговоры о возврате лицензии невозможны, потому что канал допустил серьезное нарушение закона.

В начале декабря телеканал "Дождь" был оштрафован на €10 тыс. за слова "наша армия" в отношении Вооруженных сил РФ, а также демонстрацию в эфире карты, на которой Крым отмечен как территория России и лишен лицензии на вещание в Латвии, как утверждалось, в связи с угрозой национальной безопасности и общественному порядку.