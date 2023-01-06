В Оренбургской области из-за метели перекрыли участок федеральной трассы М-5

Ограничение движения ввели на участке дороги с 170-го по 260-й км, также продлили действие запрета на проезд транспорта на участке трассы с 404-го по 310-й км

ТАСС, 6 января. Движение по участку федеральной трассы М-5 на подъезде к пункту пропуска "Орск" полностью прекращено в Оренбургской области из-за сильной метели. Также продлено временное ограничение движения между поселками Новосергиевка и Холодные Ключи, сообщили в пресс-службе губернатора региона в пятницу.

"Из-за сильной метели 6 января с 19:00 (17:00 мск - прим. ТАСС) на участке федеральной трассы М-5 "Урал (подъезд к пункту пропуска "Орск") с 170-го км (п. Краснощеково) по 260-й км (поворот на г. Гай) прекращено движение всех видов транспортных средств. Об открытии движения будет сообщено дополнительно. На участке трассы М-5 "Урал" с 404-го км (п. Холодные Ключи) по 310-й км (п. Новосергиевка) временное ограничение движения продлено до 23:00 (21:00 - прим. ТАСС)", - сказано в сообщении.

Также закрыто движение на региональной трассе Каменноозерное - Медногорск с 177-го по 184-й км в Кувандыкском городском округе. На содержании автомобильных дорог задействовано более 420 единиц техники.