В Сочи объявили штормовое предупреждение о налипании мокрого снега

Предупреждение будет действовать до утра 7 января

СОЧИ, 6 января. /ТАСС/. Штормовое предупреждение о налипании мокрого снега объявлено в предгорной и горной зоне Сочи до утра субботы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"Штормовое предупреждение о налипании снега в Сочи. С 18:00 до 19:00 и до конца суток 6 января, а также ночью и утром 7 января в предгорной и горной зоне Сочи ожидается сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях", - говорится в сообщении.

Жителям и отдыхающим на курорте рекомендуется быть осторожными на улице, обращать внимание на целостность линий электропередачи, о возникновении перебоев в энерго-, газо-, водо-, теплоснабжении сообщать в экстренные службы.

Ранее глава Сочи Алексей Копайгородский сообщил, что почти 100 аварийных бригад сформированы для борьбы с последствиями проливных дождей. Он уточнил, что в Лазаревском прогнозируется до 70 мм осадков, в других районах - до 50 мм, в горном кластере - снегопад. Обработка дорог противогололедной смесью в горных районах уже началась.

Накануне Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю предупредило о риске схода лавин 6 и 7 января в горах в Сочи. Также в региональном главке МЧС предупредили о возможном повышении уровня воды в реках. 6-7 января на большей части Краснодарского края ожидается сильный дождь, переходящий в мокрый снег или ливни с грозами. Скорость ветра усилится до 20-23 м/с.