В Астраханской области ожидается резкое похолодание

Температура в регионе понизится до минус 14 градусов

АСТРАХАНЬ, 6 января. /ТАСС/. Резкая смена температуры воздуха с плюсовой до минус 14 градусов ожидается в субботу на территории Астраханской области. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

"7 января на территории Астраханской области ожидается резкое изменение погодных условий. Ночью и утром местами сильный снег, метель. Ветер юго-западный с переходом ночью на северо-западный 7-12 м/с, местами порывы 15-17 м/с. Температура воздуха в течение суток минус 9-14 градусов, по южной половине - от минус 2 до плюс 3 градусов, с понижением днем до минус 8 градусов", - говорится в сообщении.

В ведомстве рекомендуют водителям соблюдать скоростной режим, быть предельно осторожными и внимательными на дорогах или же воздержаться от поездок за рулем. Пожилым людям рекомендуется передвигаться с помощью трости с резиновым наконечником или специальной палки с шипами.

В настоящее время в Астрахани плюс 5 градусов и небольшой дождь.