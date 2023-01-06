В Петербурге открыли памятник Александру Блоку

Бронзовую скульптуру высотой 3,6 м установили в сквере у дома, где жил и творил поэт

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 января. /ТАСС/. Памятник Александру Блоку открыли в Санкт-Петербурге на улице Декабристов, в сквере у дома, где жил и творил поэт. Об этом журналистам сообщили в пятницу в пресс-службе администрации города.

"Александр Блок - самый петербургский поэт. Он родился, жил и творил в Петербурге. Его поэзия - душа нашего северного города. Он жил в непростое время и, несмотря на все трудности, остался Гражданином страны. Написал прекрасные произведения, ставшие важнейшей частью русской литературы", - отметил губернатор города Александр Беглов на церемонии открытия памятника.

Бронзовая скульптура высотой 3,6 м установлена на гранитном постаменте рядом с домом, в котором находится музей-квартира Блока. На лицевой части подножия памятника высечена надпись: "Александру Блоку".

Авторами нового памятника стали скульптор Евгений Ротанов и архитектор Иван Кожин.

Новая скульптура стала вторым памятником Блоку в Санкт-Петербурге. Ранее поэт был увековечен во дворе филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета.