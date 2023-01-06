В Заполярье при распределении рибейтов будут учитывать экологический след киносъемок

Для этого в регионе планируют разработать экостандарт и вести наблюдение за съемочным процессом

МУРМАНСК, 6 января. /ТАСС/. Власти Мурманской области при распределении рибейтов (возврата или авансирования части средств, потраченных на производство картин) кинопроизводителям, которые снимают свои работы в Заполярье, будут учитывать экологический след, оставленный в процессе съемок. Для этого в регионе намерены разработать экологический стандарт и вести наблюдение за съемочным процессом, сообщила ТАСС в пятницу руководитель кинокомиссии Мурманской области, заместитель губернатора Елена Дягилева.

"В последние годы в Мурманскую область приезжает много кинопроизводителей, блогеров, тех, кто снимает рекламу, телевизионные программы. И есть команды, которые в процессе работы относятся к хрупкой природе Арктики не очень бережно. Местные энтузиасты, работающие в киноиндустрии, предложили создать экологический стандарт при кинопроизводстве. Своеобразный знак качества съемочные группы, работающие в регионах Арктики, смогут ставить на свою продукцию. По аналогии с отметкой, что при съемках не пострадало ни одно живое существо, можно будет обозначать кинопродукт, при создании которого не был нанесен урон северной природе. Идею создания экостандарта обсудим на ближайшем заседании кинокомиссии Мурманской области", - сказала Дягилева.

Она отметила, что идею создания подобного стандарта поддержал губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Глава региона предложил вести наблюдение за съемочным процессом рейнджерам из регионального центра лесного и экологического контроля.

С инициативой создания такого сертификата выступила руководитель Центра развития кинопроизводства Мурманской области Светлана Солдатова. "Речь идет о максимальном уменьшении влияния при съемочном процессе на нашу хрупкую северную природу, а именно, снижении углеродного следа, привлечении местной техники и людей, ответственного, а не потребительского отношения к природе и ландшафтам", - подчеркнула Солдатова. Она также добавила, что для разработки и внедрения критериев экологически ответственных съемок заключено соглашение о сотрудничестве с комитетом по туризму Мурманской области, очень важно, чтобы в ближайшем будущем экослед учитывался кинокомиссией при распределении рибейтов от региональных властей.

О кинопроизводстве в Заполярье

Мурманская область в 2022 году впервые попала в статистику по географии съемок проектов российских кинокомпаний. Заполярье находится в числе 12 регионов, включая самые популярные у кинопроизводителей Москву и Санкт-Петербург, в которых снимается кино в России. Мурманская область - самый северный регион России, в который стремятся российские кинопроизводители.

В Заполярье создан Центр кинопроизводства Мурманской области, который оказывает фильммейкерам информационную и организационную поддержку, а также принят закон о кинорибейтах, которые могут покрыть до 30% от затрат на производство кинокартин. В 2022 году сумма, выделенная на рибейты, составила 15 млн рублей. В этом году на экраны России вышло несколько крупных кинопроектов, которые снимались в Заполярье. Это сериал "Баренцево море", полнометражные игровые фильмы "Велга" и "На выдохе".