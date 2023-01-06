Сотни православных паломников готовятся отпраздновать Рождество в Вифлееме

Богослужение в базилике Рождества Христова возглавит патриарх Иерусалимский Феофил III

ВИФЛЕЕМ /Государство Палестина/, 6 января. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Сотни православных паломников прибыли в пятницу на Рождественский сочельник в город Вифлеем на Западном берегу реки Иордан, где, согласно Священному Писанию, находится место рождения Иисуса Христа. На площади перед базиликой Рождества Христова завершаются последние приготовления к ночному богослужению, которое возглавит патриарх Иерусалимский Феофил III, передает корреспондент ТАСС.

Рождественские торжества в Вифлееме начались еще в первой половине дня, когда по ведущей к базилике улице Звезды прошел парад палестинских скаутов с барабанами и волынками, исполнявших традиционную музыку. Днем также состоялся крестный ход, который возглавил иерусалимский патриарх. Прибыв во главе процессии из Иерусалима на площадь Магера перед базиликой Рождества, Феофил III заявил, что "будет молиться за справедливый мир", сообщило агентство Wafa.

Празднование православного Рождества в Вифлееме проходит в этом году при большом числе палестинских правоохранителей. Ясельную площадь и подходы к базилике Рождества, а также пешеходные улицы и проулки вокруг нее патрулируют вооруженные бойцы палестинской президентской гвардии и усиленные наряды местной полиции.

Паломники возвращаются

Нынешнее Рождество для Вифлеема - первый праздничный сезон после вынужденного двухлетнего перерыва, вызванного пандемией. Жители древнего города, экономика которого испокон веков была основана на гостеприимстве и обслуживании многочисленных паломников и туристов, с нетерпением ждали снятия ковидных ограничений и возобновления международного туризма.

"Последние два года было тяжело и непривычно, улицы города оставались пустыми даже в дни самых главных христианских праздников. К счастью, это все позади, сейчас снова идет поток туристов, прежняя жизнь возвращается, мы очень рады снова видеть гостей со всего мира", - рассказал местный житель Шарбель, управляющий гостевым домом в центре Старого города.

Положительные тенденции в сфере туризма подтверждают и палестинские власти. В период рождественских праздников Палестину посетили по меньшей мере 100 тыс. иностранных гостей, сообщила в пятницу министр туризма и памятников древности Рула Майа. Она отметила, что пока эти показатели ниже, чем в допандемийные годы, однако заполняемость гостиниц на Западном берегу Иордана в этот рождественский сезон в целом высокая и достигет 90%.

Туристы со всех континентов

В любое время года в Вифлеем паломники приезжают со всех сторон света и со всех континентов. Не стало исключением и нынешнее Рождество, которое 6 января, помимо Иерусалимской, отмечают Русская, Сербская и Грузинская православные церкви, использующие юлианский календарь. Вместе с ними отмечают этот праздник и эфиопские православные христиане, придерживающиеся собственного календаря, в котором Рождество также приходится на ночь с 6 на 7 января.

В результате на улицах Вифлеема в сочельник слышна арабская, греческая, русская, английская, французская, итальянская речь. Есть православные паломники даже из Северной Америки: корреспонденту ТАСС удалось пообщаться с сербской семьей из Канады, в канун Рождества они приехали на Святую землю принять участие в богослужении.

Хватает и католиков: они 6 января отмечают Богоявление, в церкви Святой Екатерины, расположенной по соседству с базиликой Рождества Христова, в вечерние часы проходила их праздничная служба с крестным ходом и латинскими песнопениями.

Одновременно в мечети Омара, стоящей напротив христианской базилики, раздавался азан - призыв на вечернюю молитву. Несколько палестинских стражей порядка, обеспечивающих безопасность в день праздника, прямо на площади, не обращая внимания на толпу колоритных эфиопских паломников в белых одеждах, в укромном месте расстелили коврики и принялись совершать свою молитву.

Местные жители подчеркивают, что такое смешение религий и культур в одном месте - суть Вифлеема. "Я сам мусульманин, но у нас здесь мусульмане и христиане - лучшие друзья и братья. Вот увидите, что сегодня вечером в церкви на службе будет больше мусульман, чем христиан", - заметил в разговоре с корреспондентом ТАСС вифлеемец Басим, работающий в сфере туризма.