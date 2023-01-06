6 января, 19:46

Паромное сообщение между Краснодарским краем и Крымом приостановили из-за непогоды

По прогнозам, ожидается ветер до 15-20 м/с

КРАСНОДАР, 6 января. /ТАСС/. Работа Керченской паромной переправы, соединяющей Краснодарский край и Крым, временно остановлена из-за непогоды. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

"Паромное сообщение временно приостановлено по погодным условиям, ветер 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Ранее в региональном главке МЧС России сообщили об ухудшении погоды на территории Краснодарского края. В частности, в регионе прогнозировались сильные дожди, переходящие в мокрый снег, и усиление ветра до 20-23 м/с. 

Теги:
РоссияКраснодарский крайКрым
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