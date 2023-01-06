В Петербурге из-за прорыва трубы подачу отопления и воды ограничили в 50 домах

Ремонтные работы планируют закончить к утру 7 января

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 января. /ТАСС/. Подачу отопления и горячей воды ограничат в 50 домах в Московском районе Петербурга из-за прорыва трубы на Варшавской улице. Ремонтные работы по устранению дефектов на теплосети планируют закончить к утру 7 января, сообщили ТАСС в пятницу в городской коммунальной службе.

"В зоне аварии около 50 зданий, снабжение горячей водой и теплом здесь будет частично ограничено. С 20:00 6 января до 09:00 7 января 2023 года специалистами АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" производятся ремонтные работы по адресу: улица Варшавская, дом 41, корпус 4", - говорится в сообщении. Отопление будет обеспечиваться по резервной схеме с возможным ограничением некоторых зданий.

В праздничные дни в АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" организовано круглосуточное дежурство дополнительных ремонтно-восстановительных бригад, обеспечен особый контроль за работой оборудования тепловых сетей, осуществляющих теплоснабжение важнейших объектов жизнеобеспечения и социальной инфраструктуры города.