Патриарх Кирилл начал рождественское богослужение в храме Христа Спасителя

Новый год и Рождество

Среди присутствующих на богослужении - духовенство Московской епархии, представители государственной власти, общественные деятели

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал ночное рождественское богослужение в кафедральном соборном храме Христа Спасителя, передает корреспондент ТАСС.

Среди присутствующих на торжественном богослужении в столичном кафедральном соборе - духовенство Московской епархии, представители государственной власти, общественные деятели, прихожане столичных храмов.

Прямую трансляцию ночной патриаршей службы, которая продлится несколько часов, ведут телеканалы Первый, "Россия-1", "Спас", а также официальный сайт Московского патриархата.

Праздник Рождества установлен в честь рождения Иисуса Христа и символизирует примирение человека с Богом. Появление в мире Спасителя христиане считают центральным событием всей человеческой истории. По учению церкви, Рождество предвозвещает искупительный подвиг Христа и обновление человеческой природы, пораженной грехопадением первых людей.

7 января (25 декабря по старому стилю) Рождество вместе с Русской православной церковью встречают еще ряд поместных православных церквей мира, старообрядцы и греко-католики.