Рождественское богослужение в Казанском соборе Петербурга возглавил митрополит Варсонофий

Новый год и Рождество

Служба продлится до 01:30

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 января. /ТАСС/. Главное Рождественское богослужение в Санкт-Петербурге началось в Казанском кафедральном соборе в 23:00. Ночную рождественскую литургию возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, передает корреспондент ТАСС.

Как отметили в секторе коммуникаций (пресс-службе) петербургской митрополии, в отличие от Пасхи ночное богослужение в праздник Рождества не является повсеместной традицией. Однако в некоторых храмах Санкт-Петербургской епархии совершаются ночные рождественские литургии.

Рождественское богослужение продлится с 23:00 до 01:30. Ранее в навечерие Рождества Христова, Рождественский сочельник, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил Царские часы и Божественную литургию в Казанском кафедральном соборе.

7 января в России отмечается один из важнейших христианских праздников - Рождество. Вместе с Русской православной церковью Рождество 7 января празднуют Иерусалимская, Польская, Грузинская, Сербская православные церкви, а также афонские монастыри.