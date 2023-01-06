Патриарх Кирилл призвал молиться о прихожанах и клириках УПЦ, изгоняемых из лавры в Киеве

Глава РПЦ также заявил о необходимости помолиться за близких и Родину

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал православных верующих молиться за прихожан и клириков Украинской православной церкви, которых украинские власти изгоняют из Киево-Печерской лавры. Об этом он сказал в пятницу перед праздничной рождественской службой в кафедральном соборном храме Христа Спасителя.

"Я всем желаю особым образом пережить сегодняшнюю ночь, помолиться от всей души за своих родных, близких, за себя, за Родину нашу, за тех, кто сегодня страдает, за наших братьев на Украине, которых сегодня изгоняют из Киево-Печерской лавры, той лавры, которая в течение столетий была хранительницей подлинного неискаженного православия", - сказал патриарх.

Глава Русской православной церкви выразил уверенность, что "все эти дьявольские искушения отступят", и потом многие будут вспоминать с иронией или улыбкой "эти жалкие потуги разрушить каноническую православную церковь на Украине".

Киево-Печерская лавра

Киево-Печерская лавра - один из первых монастырей Руси и древнейший монастырь на территории современной Украины. В действующем Печерском монастыре располагается резиденция предстоятеля УПЦ. Нижняя лавра находится в ведении УПЦ, Верхняя лавра, где расположен главный храм - Успенский собор, а также Трапезная церковь, - в ведении Киево-Печерского историко-культурного заповедника. До 31 декабря 2022 года эти два храма находились в аренде у канонической Украинской православной церкви, которая проводила там богослужения. После истечения срока аренды руководство заповедника отказалось продлить с УПЦ договоры.

2 января украинские СМИ сообщили, что Успенский собор и Трапезная церковь Киево-Печерской лавры закрыты и опечатаны. 5 января министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что оба объекта переданы в собственность государства, там работала комиссия, которая занималась инвентаризацией имущества.

Ранее в пятницу и. о. генерального директора заповедника "Киево-Печерская лавра" Александр Рудник сообщал о заключении соглашения с ПЦУ на проведение 7 января рождественского богослужения в Успенском соборе лавры. По данным издания "Украинская правда", речь идет о разовой аренде собора 7 января с 08:00 до 12:00. Глава ПЦУ Епифаний еще в 2020 году заявлял, что его структура будет добиваться передачи лавры в свое распоряжение.