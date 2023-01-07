Самолет из Астрахани, вернувшийся в аэропорт по техническим причинам, вылетел в Казань

Рейс задержали на полтора часа

АСТРАХАНЬ, 7 января. /ТАСС/. Пассажирский самолет, выполняющий рейс Астрахань - Казань, который ранее по техническим причинам вернулся в аэропорт Астрахани, вылетел в Казань. Об этом сообщается на сайте аэропорта Астрахань им. Б. М. Кустодиева.

Пассажирский самолет, выполнявший рейс Астрахань - Казань в пятницу, по решению командира судна, вернулся на аэродром вылета по техническим причинам. Сообщалось, что пассажиры рейса проходят процедуру посадки на борт судна, рейс готовится к вылету.

"Аэропорт назначения: Казань, время отправления: 00:32 (23:32 мск)", - сообщается на онлайн-табло на сайте аэропорта.

В соответствии с расписанием рейс должен был вылететь 6 января в 23:00 (22:00 мск).

В 01:27 (мск) самолет совершил посадку в Казани, следует из данных онлайн-табло аэропорта.