В некоторых регионах России из-за морозов объявили штормовое предупреждение

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, в Московской, Ярославской, Владимирской и Ивановской областях ожидается до минус 35 градусов

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Морозы до 35 градусов ожидаются в Московской, Ярославской, Владимирской и Ивановской областях в ближайшие дни. Объявлено штормовое предупреждение об опасной погоде, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Росгидромет объявил штормовое предупреждение. Ночью и утром 7 и 8 января в Московской и Ярославской областях; 7, 8, 9 января во Владимирской и Ивановской областях ожидается сильный мороз до 35 градусов", - сообщил он.

Ранее Вильфанд рассказал, что ультраполярное вторжение обусловит аномально холодную погоду в ряде регионов России в ближайшие дни.