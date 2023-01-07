В Главном храме ВС РФ состоялось Рождественское богослужение

Службу возглавил митрополит Каширский, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Феогност

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. В Главном храме Вооруженных сил Российской Федерации прошло Рождественское богослужение. Об этом в субботу сообщили в Министерстве обороны РФ.

"Торжество объединило под сводами Патриаршего собора во имя Воскресения Христова верующих военнослужащих и гражданский персонал ВС РФ, а также прихожан. Рождественскую службу возглавил митрополит Каширский, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Феогност. Сослуживал ему ключарь собора, председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами, протопресвитер военного и морского духовенства иерей Олег Овчаров", - сообщили в военном ведомстве.

В рождественские дни на Соборной площади храма продолжается зимний фестиваль, который уже посетили более 160 тыс. человек. Перед храмом открыт каток площадью 5,5 тыс. кв. м и самый длинный тюбинговый спуск длиной около 60 м.

Собор, возведенный на пожертвования, был освящен 14 июня 2020 года - в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и открылся для прихожан 22 июня. Он является одним из трех патриарших соборов в России. Верхний храм освящен во имя Воскресения Христова, нижний - в честь Святого Равноапостольного Великого князя Владимира.

Своды храма собраны из витражей с изображением орденов, которыми награждали за подвиги в разные периоды российской истории. Образ Спаса Нерукотворного в центральном куполе храма является самым большим изображением лика Христа, выполненным в мозаике.

Опоясывает храм мультимедийный музей "Дорога памяти", где собрана информация обо всех участниках войны. Размеры храма отсылают к важным датам, связанным с историей войны. Диаметр главного купола составляет 19,45 м, высота звонницы - 75 м, высота малого купола - 14,18 м. Также по числу дней и ночей войны - 1 418 м - составляет протяженность галереи музейного комплекса "Дорога памяти".